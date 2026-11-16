Irán achaca las denuncias sobre ciberataques y planes de asesinato a una campaña "orquestada" por Israel

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán el 15 de noviembre de 2026 (archivo) - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha acusado este lunes a Israel de "orquestar" una campaña "coordinada" para responsabilizar a Teherán de varios ataques informáticos en países europeos y de planes para "asesinar a funcionarios estadounidenses", con el objetivo de presentar al país "como una amenaza" y "un enemigo de la población".

"Desde los llamados 'casos de los refrigeradores' en Francia hasta las acusaciones de que Irán planea asesinar a funcionarios estadounidenses, estamos presenciando lo que parece ser una campaña narrativa malintencionada y coordinada, orquestada por el aparato de desinformación de Israel", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

"Su objetivo es presentar a Irán no solo como una amenaza para los gobiernos occidentales, sino también como un enemigo de la gente común y de su vida cotidiana", ha señalado, antes de acusar a estos países de intentar "fabricar miedo para empujar a la población a apoyar una escalada bélica y legitimar las imprudentes acciones políticas y militares de dichos dirigentes, bajo el pretexto de proteger la seguridad pública".

Así, ha remarcado que "en su guerra de agresión contra Irán, Estados Unidos e Israel han recurrido al terrorismo de Estado en su forma más descarada", incluido el asesinato de altos cargos iraníes --entre ellos el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei-- y lanzando ataques contra civiles, según un mensaje publicado a través de redes sociales.

Baqaei ha asegurado que Irán ha respondido a esta ofensiva, lanzada a finales de febrero, "con una resistencia firme y una legítima defensa propia", al tiempo que ha esgrimido que Teherán "no tiene necesidad alguna de recurrir a la violencia terrorista,como sí hacen sus enemigos, ni motivo alguno para perturbar la vida cotidiana de la gente común".

"Son personas que, a su vez, han terminado siendo víctimas de las desastrosas decisiones de sus propios líderes", ha argumentado, antes de insistir en que Estados Unidos "se ha convertido, en la práctica, en un instrumento al servicio de los intereses de Israel" y agregar que "ninguna maniobra de manipulación mediática logrará disipar su creciente temor o su agudizado malestar psicológico".

"Irán no necesita convertirse en un reflejo de sus perversos agresores para derrotarlos, y tampoco ve razón alguna para seguir el juego de los perdedores", ha apostillado, tras las últimas acusaciones de Francia contra el país por su supuesto papel en los citados ciberataques y la insistencia de Estados Unidos en la existencia de planes para asesinar a altos cargos del país norteamericano.