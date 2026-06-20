Irán acusa de "complicidad" e "hipocresía" a Francia tras las declaraciones de su ministro de Exteriores galo

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa el 15 de abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari - Archivo

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha cargado con dureza este viernes contra el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, acusándolo de "complicidad" e "hipocresía" tras las recientes declaraciones del mandatario galo en las que aseguraba que la población iraní era "la gran perdedora del acuerdo" alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

"Señor Ministro, la hipocresía sigue siendo un rasgo distintivo de la cultura política francesa; un vicio que, como bien observó Molière en su obra maestra de 1664, Tartufo o El Impostor, "se ha puesto de moda". Usted guardó silencio -e incluso se convirtió en cómplice- mientras ciudades iraníes eran bombardeadas salvajemente y ciudadanos inocentes eran masacrados", ha argumentado el portavoz iraní.

La disputa se ha originado tras una entrevista donde Barrot ha afirmado que la población iraní es "la gran perdedora de la guerra" tras el preacuerdo alcanzado entre Washington y Teherán, describiendo a la nación persa como una sociedad "atrapada entre la represión" (del Gobierno de Irán" y los bombardeos (de Estados Unidos e Israel)".

El portavoz iraní ha ironizado además sobre el repentino despertar de la "conciencia selectiva" de París para dar lecciones globales de derechos humanos solo cuando conviene a sus intereses.

Este cruce de reproches se enmarca tras el preacuerdo alcanzado entre Washington y Teherán, cuando la noche del pasado miércoles firmaron una tregua de 60 días, que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros).

Mientras duren las conversaciones, la Casa Blanca prevé levantar temporalmente las sanciones sobre el crudo y los productos petroquímicos iraníes, además de descongelar activos y bienes de Teherán en el exterior.

Asimismo, este incidente agudiza los choques entre Irán y Europa. A principios de mes, el Gobierno iraní ya había tildado de "hipócrita" a la Unión Europea por condenar sus represalias contra bases estadounidenses, las cuales Teherán justifica firmemente bajo el amparo de la "legítima defensa".