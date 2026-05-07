Irán acusa a EEUU de violar el alto el fuego

Archivo - Bandera de Irán - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un portavoz de Cuartel General Central de Jatam al Anbiya (KCHG) ha denunciado en la última hora ataques del Ejército de Estados Unidos contra dos buques, uno de ellos un petrolero iraní, así como a la isla de Qeshm y otros puntos de la costa en el estrecho de Ormuz, a lo que Teherán ha respondido atacando buques militares estadounidenses.

"El Ejército estadounidense, violando el alto el fuego, atacó un petrolero iraní que se dirigía desde las aguas costeras iraníes hacia el estrecho de Ormuz, así como otro buque que entraba en el estrecho frente al puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos", ha señalado en una nota difundida a través de la agencia de noticias iraní Tasnim.

El portavoz ha acusado a Washington de haber atacado también "zonas civiles en la costa del puerto de Jaur Mir, Sirik y la isla de Qeshm", recalcando en que ha ejecutado estos ataques "en colaboración con algunos países de la región".

Las Fuerzas Armadas iraníes, por su parte, han respondido "de inmediato, atacando buques militares estadounidenses en el este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto de Chabahar, infligiendo daños significativos", ha asegurado.

"La nación criminal y agresora de Estados Unidos y los países que la apoyan deben saber que la República Islámica de Irán, al igual que en el pasado, responderá con contundencia y sin la más mínima vacilación a cualquier agresión", ha aseverado.