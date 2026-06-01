Irán acusa a EEUU de "violar el alto el fuego" y apunta a Israel como motivo de la falta de un acuerdo de paz

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, en una rueda de prensa el 11 de mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha vuelto a acusar este lunes a Estados Unidos de "violar el alto el fuego" con sus últimos ataques contra el país y ha subrayado que el principal obstáculo para la firma de un acuerdo de paz con Washington son Israel y sus bombardeos contra Líbano, intensificados durante los últimos días, en los que las tropas israelíes han avanzado además en su invasión territorial del país.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha destacado en rueda de prensa que los últimos ataques israelíes son "una violación del alto el fuego que incrementa las legítimas sospechas en torno al comportamiento estadounidenses y revelan los errores de conducta de Washington".

"Las acciones de Estados Unidos no son solo una violación del alto el fuego, si no una agresión y una violación (...) de la Carta de Naciones Unidas", ha dicho, antes de incidir en que "esta agresión permite a Irán, en el marco de su derecho a la autodefensa, adoptar medidas defensivas recíprocas".

"Hoy hemos anunciado claramente que hemos atacado la fuente de la agresión", ha sostenido, después de que la Guardia Revolucionaria asegurara haber atacado la "base estadounidense" origen de los ataques, sin más detalles. Kuwait, por su parte, ha asegurado haber respondido a un ataque con misiles y drones.

Por otra parte, Baqaei ha denunciado que Israel continúa con sus ataques contra Líbano pese al alto el fuego pactado en abril y ha lamentado que "Naciones Unidas no esté actuando y sea un mero espectador". "Estas condiciones tendrán consecuencias no solo para la región, si no también para el mundo", ha explicado.

"El apaciguamiento ante el genocidio está teniendo efectos para la paz y la seguridad a nivel regional y global, por lo que la comunidad internacional está obligada a cumplir con sus responsabilidades", ha argumentado, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

De esta forma, ha incidido en que "el principal motivo del fracaso a la hora de lograr un acuerdo en la región es el régimen sionista y sus ataques contra Líbano", que ha descrito como "un intento de evitar una mejora de la situación". "Estados Unidos es también responsable, ya que cada acción del régimen sionista es responsabilidad de Estados Unidos, que lo apoya", ha zanjado.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha destacado que "el bloqueo naval y el aumento de los crímenes de guerra en Líbano por parte del genocida régimen sionista son una prueba clara de los incumplimientos estadounidenses del alto el fuego".

"Cada elección tiene un precio, y llegarán las facturas. Todo caerá en su lugar", ha manifestado Qalibaf, quien es además uno de los principales negociadores iraníes, en un breve mensaje publicado a través de redes sociales.