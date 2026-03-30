Irán acusa a Ucrania de "participación activa" en la guerra por su apoyo "material y operativo" a EEUU e Israel

Amir Saeid Iravani, embajador de Irán ante Naciones Unidas. - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Irán ha acusado este lunes a Ucrania de "participación activa" en la "agresión militar" liderada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica con el envío de expertos militares ucranianos a la región del Golfo, que a su juicio constituye un "apoyo material y operativo" a la guerra.

"La admisión de Ucrania de que envió 'cientos de expertos' a la región para hacer frente a Irán constituye un apoyo material y operativo a la agresión militar liderada por Estados Unidos y el régimen israelí, y una participación activa en el uso ilegal de la fuerza contra un país", ha señalado el embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, en una carta al secretario general, Antonio Guterres, recogida por la cadena estatal IRIB.

El diplomático iraní considera que la injerencia ucraniana "no es accidental", "sino que representa una participación activa y una facilitación del uso ilícito de la fuerza contra un Estado soberano, y suscita serias preocupaciones en virtud del Derecho Internacional".

A su juicio, el apoyo de Ucrania a los países del Golfo "constituyen la participación en un acto de agresión y violan la prohibición fundamental del uso de la fuerza consagrada en el artículo 2" de la Carta de Naciones Unidas.

"El intento de Ucrania de justificar o normalizar los ataques contra infraestructuras críticas es profundamente preocupante e incompatible con los principios fundamentales del derecho internacional humanitario", denuncia Iravani, quien carga contra Ucrania y las "acusaciones infundadas" de su embajador, indicando que "tienen claramente como objetivo desviar la atención de la guerra de agresión que Estados Unidos y el régimen israelí libran contra la soberanía e integridad territorial de Irán", al tiempo que le acusa de "encubrir los horribles crímenes cometidos contra civiles e infraestructura civil".

Las tensiones entre Ucrania e Irán se han disparado en las últimas semanas después de que las autoridades ucranianas hayan apoyado la ofensiva militar contra Teherán, a quien acusan de asistir durante años a Rusia con el suministro de drones y misiles.