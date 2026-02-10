Irán advierte a EEUU del "papel destructivo" de Israel en las negociaciones y pide "decisiones independientes"

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en El Cairo, Egipto, en septiembre de 2025 (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

El Gobierno de Irán ha advertido este martes del "papel destructivo" de Israel en las negociaciones nucleares entre Teherán y Washington y ha pedido al país norteamericano que adopte "decisiones independientes", de cara a una visita no programada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Estados Unidos, días después del inicio de las conversaciones indirectas en Omán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha sostenido en rueda de prensa que Israel "es un obstáculo para la diplomacia y un factor generador de crisis", al tiempo que ha pedido a la Administración de Donald Trump que "no permitan que otros decidan la política exterior de Estados Unidos".

"Nuestra contraparte en las negociaciones es Estados Unidos. Depende de Estados Unidos actuar al margen de las presiones y las influencias destructivas, especialmente las israelíes, que ignoran los intereses de la región e incluso de Estados Unidos", ha dicho, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Así, ha sostenido que Teherán considera que "el apoyo de Estados Unidos a las demandas del régimen sionistas es uno de los problemas de la política exterior estadounidense en la región, provocando que este régimen sea la principal causa de inseguridad en Oriente Próximo desde hace ocho décadas".

Baqaei ha acusado además a Israel de "crear crisis artificiales en torno al programa nuclear iraní" y ha descrito las denuncias sobre los supuestos planes de Teherán para obtener armas de destrucción masiva de "intento para generar miedo", al tiempo que ha insistido en que Israel "siempre ha obstruido los procesos pacíficos y diplomáticos".

Fuentes oficiales israelíes han confirmado este mismo martes que Netanyahu, que tenía previsto desplazarse a Washington a finales de febrero, planea viajar durante la jornada a Estados Unidos para reunirse con Trump "con el objetivo de influir en las negociaciones con Irán", según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

"Netanyahu considera que cualquier acuerdo debe no solo evitar a Irán de intentar rearmarse con armas nucleares y eliminar cualquier posibilidad de enriquecimiento de uranio", han apuntado estas fuentes, que afirman que cualquier acuerdo "debe limitar también los misiles balísticos y garantizar el cese del apoyo y financiación al terrorismo por parte del eje del mal".

El vicepresidente de Irán, Mohamed Eslami, quien es además director de la Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI), abrió el lunes la puerta a una reducción de los niveles de enriquecimiento de uranio en el país en caso de que Estados Unidos retire las sanciones impuestas contra Teherán, si bien el país rechaza que el diálogo incluya puntos al margen de su programa nuclear, incluido su programa balístico o sus políticas internas, tal y como exige Washington.

IMÁGENES POR SATÉLITE DE LAS INSTALACIONES DE ISFAHÁN

En este contexto, el 'think tank' Institute for Science and International Security, con sede en Estados Unidos, ha indicado en las últimas horas que varias imágenes por satélite captadas el domingo revelan que Irán ha "cubierto de arena las entradas subterráneas" a las instalaciones nucleares de Isfahán, atacadas durante la ofensiva lanzada en junio de 2025 por Israel, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos.

"Las entradas central y sur están irreconocibles y completamente cubiertas de tierra. La entrada más septentrional del túnel, que cuenta con medidas de defensa pasiva adicionales, está rellena de tierra", ha manifestado en su página web, donde ha recalcado que "no se observa más actividad de vehículos alrededor de las tres entradas".

Así, ha sostenido que "parece claro que los iraníes están gravemente preocupados sobre un ataque aéreo o redada de Estados Unidos o Israel contra esta instalación nuclear", al tiempo que ha argumentado que "rellenar las entradas de los túneles ayudaría a reducir el impacto de un potencial bombardeo y dificultar el acceso por tierra a fuerzas especiales de cara a la destrucción de uranio altamente enriquecido que pueda estar alojado dentro".

"También es posible que Irán haya trasladado equipo o material a los túneles para protegerlos, aunque esto no puede confirmarse", ha recalcado el 'think tank', que ha hecho hincapié en que "preparativos similares se observaron por última vez en los días previos a que la operación 'Martillo de Medianoche' --lanzada por Estado Unidos-- atacara las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahán".

Trump, que durante el mes de enero amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.