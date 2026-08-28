Irán advierte a Netanyahu de que lo enviará "al infierno" y achaca a sus errores "el fin de la entidad israelí"

Mohsen Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, en una imagen de archivo - OFICINA DEL LÍDER SUPREMO DE IRÁN

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha amenazado este jueves al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con enviarlo "al infierno", aseverando que sus "graves errores" han precipitado "el fin de la entidad israelí".

"Lo enviaremos al infierno y demostraremos que sus graves errores han acelerado el fin de la entidad israelí", ha advertido Rezaei en una entrevista con la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al partido-milicia chií Hezbolá, en la cual ha afirmado que se está gestando una "ira feroz y sagrada en el mundo islámico" contra dicha entidad que "un día surgirá y se desatará sobre el terreno".

Al hilo, el alto funcionario iraní ha reiterado que para Teherán el sur de Líbano y Beirut, su capital, representan una "línea roja", a la par que ha augurado que Israel se verá obligado a retirarse de los territorios libaneses en los que ha entrado. De hecho, ha sostenido que las fuerzas israelíes no son capaces de avanzar hacia esas zonas, dadas las pérdidas infringidas por Hezbolá durante los últimos meses y las propias amenazas de Irán.

En esa línea, Rezaei ha hecho hincapié en que la cúpula dirigente del país de los ayatolás no interfiere en los detalles de la estructura militar de la milicia chií en Líbano ni tampoco en sus decisiones sobre el terreno porque, ha considerado, la misma cuenta ahora con personal militar capaz de gestionar sus asuntos y tomar decisiones propias, especialmente tras el surgimiento de dos nuevas generaciones de jóvenes líderes.

Siguiendo el hilo discursivo de Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní ha insistido que, entre las condiciones que plantea la República Islámica de cara a cualquier acuerdo con Washington, están el cese de la guerra en diversos puntos de Oriente Próximo y, en particular, en Líbano, donde ha recalcado la importancia de que Israel se retire de los territorios que ha ocupado.

A ello ha sumado, como ya había anunciado Irán con anterioridad, la necesidad de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y de detener los ataques israelíes contra Siria. Todo ello arguyendo que la región se ha convertido en una "cadena interconectada" donde la inestabilidad en términos de seguridad en cualquier país conlleva un aumento del coste de la inversión y debilita las oportunidades de desarrollo en otros países.

En última instancia, el jerarca iraní ha vuelto a poner el foco sobre el estrecho de Ormuz, enclave que el Ejército de Estados Unidos ha declarado este jueves como libre de minas y abierto, para insistir en que la apertura total del estratégico paso está supeditada al cumplimiento, por parte de Washington, de las citadas condiciones.

De tal modo, Rezaei ha dejado claro que la cuestión de Ormuz no está separada del conflicto regional en general, a la par que ha llamado a Estados Unidos a "demostrar seriedad" en el cumplimiento de los compromisos exigidos antes de que se pueda generar una nueva confianza a la luz de lo que ha descrito como un "profundo abismo de desconfianza".