Irán advierte de que podría ampliar al océano Índico el alcance de la guerra en caso de ataques de EEUU e Israel

Archivo - Imagen de archivo de un lanzamiento de misiles iraníes de largo alcance durante un simulacro militar en un lugar no revelado del Gran Desierto Salado iraní - -/Islamic Revolutionary Guard Co / DPA - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han advertido este jueves de que sus fuerzas podrían ampliar la guerra con Estados Unido hasta el océano Índico en caso de nuevos ataques contra el país, en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva estadounidense-israelí lanzada por sorpresa el 28 de febrero y el estancamiento del diálogo para lograr un acuerdo de paz.

"Ahora que la guerra se ha propagado del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz hasta el mar Rojo, es posible que en respuesta en una siguiente etapa en una posible guerra, este frente se expanda y propague hasta el océano Índico u otros lugares", ha dicho Yahya Rahim Safavi, asesor para Asuntos Militares el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Safavi, que ha hecho así referencia a la ofensiva de los hutíes en el oeste de Yemen --donde han tomado la costa del mar Rojo y el estratégico estrecho de Bab el Mandeb--, ha recalcado que las tropas iraníes "están preparadas para una ronda" de enfrentamientos con Estados Unidos, según ha recogido la agencia iraní de noticias FARS.

"Nuestras Fuerzas Armadas son muy inteligentes en su planificación de escenarios y han preparado planes para el peor escenario posible, así que si los estadounidenses y los sionistas --en referencia a Israel-- atacan de alguna forma nuestros centros e intereses nacionales, la guerra será más amplia", ha recalcado.

En esta línea, ha reiterado que cualquier nueva tanda de combates tendrá "un nuevo escenario centrado en el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb". "¿Están preparados para entrar en una batalla en este frente? Es una pregunta a la que deberían prestar más atención", ha zanjado.