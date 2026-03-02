Irán afirma que "al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga"

Archivo - El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y principal asesor de seguridad del fallecido líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha asegurado este lunes que el país, "al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga", ante la ofensiva sorpresa desatada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país.

"Irán, al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga", ha afirmado en un breve mensajes en redes sociales, horas después de acusar al presidente estadounidense, Donald Trump, de "arrastrar a toda la región a una guerra innecesaria". "Ahora está preocupado, con razón, de más bajas estadounidenses", ha sostenido.

"Es realmente muy triste que esté sacrificando el tesoro y la sangre estadounidenses para impulsar las ilegítimas ambiciones expansionistas de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu", sostuvo, al tiempo que apuntó que "Trump ha traicionado el 'Estados Unidos, primero' para adoptar 'Israel, primero'".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo lunes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran Jamenei y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.