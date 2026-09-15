Irán afirma que los "déficits" del Pentágono en la guerra son "solo la punta del iceberg"

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqhchi - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este martes que los datos difundidos en la víspera por el Pentágono sobre los efectos sufridos por la guerra lanzada contra el país asiático a finales de febrero son "solo la punta del iceberg".

El jefe de la diplomacia iraní ha opuesto el "mito" de que su país "está indefenso" frente a la "realidad" desvelada este lunes por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ha reconocido "déficits estratégicos" de municiones, 18 militares muertos y más de 400 heridos, así como decenas de aeronaves y centenares de edificios en bases estadounidenses destruidas o dañadas.

"Mito: Irán está indefenso. Realidad: Cientos de instalaciones militares estadounidenses han quedado reducidas a escombros; decenas de aviones han quedado calcinados. (Fuente: El Pentágono). Y eso es solo la punta del iceberg", ha señalado.

Araqchi ha indicado que desde Teherán revelarán "todo a su debido tiempo" y ha asegurado que "para aquellos que han difundido mentiras sobre Irán, la cosa no va a ser nada agradable".

Sus palabras llegan después de que el organismo de control del Pentágono haya publicado un informe, el primero de la cartera de Pete Hegseth sobre las pérdidas sufridas durante la denominada operación 'Furia Épica' que, entre otras cuestiones, estima en casi 29.000 millones de euros los costes de la guerra, si bien esta cifra no incluye los gastos desde el pasao 29 de junio.

Asimismo, el documento de 44 páginas recuerda que la Casa Blanca solicitó al Congreso el pasado junio 87.600 millones de dólares (casi 75.900 millones de euros) en fondos suplementarios, incluyendo 67.100 millones de dólares (más de 58.100 millones de euros) para el Pentágono "destinados principalmente a cubrir las necesidades" de la citada operación.