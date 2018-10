Irán afirma que el Gobierno de EEUU es "una amenaza real" para la región y la comunidad internacional

Publicado 21/09/2018 23:20:19 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha afirmado este viernes que el Gobierno de Estados Unidos es "una amenaza real" para la región de Oriente Próximo y la comunidad internacional en general.

"Es cierto que hay una verdadera amenaza para nuestra región y para la paz y la seguridad internacional: Esa amenaza es el sentimiento de la Administración Trump de tener el privilegio de desestabilizar el mundo junto a cómplices deshonestos en nuestra región. Estados Unidos debe empezar a comportarse como un Estado normal", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

Así, ha sostenido que "no es 'normal' romper acuerdos y compromisos internacionales contra el consejo de los que son tus aliados más cercanos" y "no es 'normal' violar resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que uno mismo patrocinó".

"No es 'normal' invadir otros países, provocando cientos de miles de muertos, bajo premisas falsas, no es 'normal' usar drones para asesinar a mujeres y niños, por no decir a tus propios ciudadanos, lejos de tu territorio", ha agregado.

Zarif ha señalado además que "no es 'normal' crear una prisión militar en la isla de otro país y secuestrar y encarcelar a cientos de jóvenes, en ocasiones durante años" que y "no es 'normal' imponer duras sanciones que dañan a ciudadanos inocentes en el nombre de 'estar junto a ellos'".

"No es 'normal' entregar armas y asistencia militar a un país aliado para facilitar sus crímenes de guerra en otro país, en este caso Arabia Saudí y Yemen", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que "no es 'normal' decidir castigar al pueblo palestino por no entregar su tierra y dignidad a tu aliado, un régimen de Apartheid".

"No es 'normal' amenazar con imponer sanciones al Tribunal Penal Internacional (TPI) y juzgar a sus jueces si fallan contra ti y no es 'normal' abusar de la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU para presentar asuntos externos, cambiar tus planes para los asuntos del Consejo varias veces en una semana, confundiéndolo con una reunión de la Casa Blanca mientras contradices a tu propio representante", ha valorado.

Por último, Zarif ha recalcado que "no es 'normal' que alguien tenga que hacer una lista como esta, en la que cualquier podría seguir durante mucho tiempo más".

Las palabras del ministro de Exteriores han llegado horas después de que el Gobierno iraní aclarara que no ha solicitado ningún encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coincidiendo con la celebración la semana que viene de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La agencia de noticias oficial IRNA ha salido al paso de una información que ha atribuido a "una agencia extranjera" y según la cual Teherán habría solicitado un encuentro. El origen de este rumor sería una declaración de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Bahram Qassemi, ha asegurado que "la República Islámica nunca ha presentado una petición para una reunión con Trump". El presidente de Irán, Hasán Rohani, será quien defienda la posición de su país ante la Asamblea General de la ONU la próxima semana.

Las tensiones entre los dos países se han disparado desde mayo, cuando Trump desvinculó a Estados Unidos de los compromisos adquiridos en 2015 con la firma del acuerdo nuclear. La actual Administración norteamericana considera que dicho pacto no contempla suficientes garantías y ha reanudado las sanciones.