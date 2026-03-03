Irán afirma haber lanzado un ataque "masivo" contra una base de EEUU en Bahréin

Archivo - Bandera de Bahréin - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado en la madrugada de este martes de un ataque "masivo con drones y misiles" contra la base aérea estadounidense de Sheij Isa, en Bahréin, como parte de su oleada de bombardeos contra instalaciones de Washington en países del golfo Pérsico.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha asegurado en una nota recogida por la cadena de radiodifusión iraní IRIB que el ataque, con 20 drones y tres misiles, ha conseguido el objetivo "previsto, destruyendo el edificio principal de mando y cuartel general" de la citada base militar de Washington, e incendiando sus tanques combustible.

Teherán ha enmarcado este ataque en la "14º ola de la Operación Promesa Verdadera 4", como parte de su represalia por la campaña de bombardeos que desde el pasado sábado han llevado a cabo Estados Unidos e Israel, y que ha dejado más de 500 muertos, incluidos el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei y otros altos cargos.