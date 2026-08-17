Irán afirma que hay un entendimiento con Omán para la gestión de Ormuz pero trabajan en una declaración conjunta

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei - PORTAVOCÍA DE EXTERIORES DE IRÁN EN X - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han vuelto a insistir este lunes en que el acuerdo con Omán para gestionar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz es inminente, apuntando que hay un entendimiento con Mascate respecto a las rutas, pero que está trabajando en finalizar un "paquete" más amplio con medidas y una declaración conjunta.

"Hay un entendimiento sobre el mapa de rutas de tráfico, pero estamos y vamos a finalizar el entendimiento en forma de un paquete. Esto es el mapa más una declaración conjunta", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en rueda de prensa.

Así, ha recalcado que el acuerdo está demorándose por la "complejidad del asunto" y el hecho de que "la inseguridad del estrecho de Ormuz fue impuesta a nosotros, a la región y al mundo entero", en relación con la "acción militar ilegal de Estados Unidos y el régimen sionista".

"Por primera vez, se pretende formular un mecanismo que garantice tanto la soberanía y los derechos soberanos de los dos estados ribereños como el paso seguro de los buques mercantes en esta vía marítima", ha valorado.

De este modo, Baqaei ha incidido en que hay "multitud de actores" que intentan influir en este proceso y existen "esfuerzos destructivos" de algunos "grupos malintencionados" que buscan perpetuar "el conflicto y el caos" en la región.

"Las conversaciones entre Irán y Omán continúan con seriedad. Se están intercambiando opiniones sobre el texto de la declaración conjunta, y ambas partes han demostrado hasta ahora su determinación de desarrollar un mecanismo que satisfaga los intereses y preocupaciones de ambas partes, teniendo en cuenta también las consideraciones relacionadas con el transporte marítimo internacional", ha concluido.

Estas declaraciones tienen lugar cuando termina el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo global para el fin de la guerra en Oriente Próximo, que estaba llamado a contemplar también medidas para controlar el programa nuclear iraní.

En todo caso, la tregua y el memorando de entendimiento que la englobaba quedó en papel mojado tan solo unas semanas después cuando Washington volvió a lanzar ataques militares contra Irán, aduciendo la falta de cumplimiento.