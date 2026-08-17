Irán veta el regreso a dos empleados de la Embajada de Francia que fueron retenidos a finales de julio

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei. - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han señalado que vetará la vuelta al país a dos empleados de la Embajada de Francia, en el centro de una disputa el pasado mes, cuando fueron retenidos durante horas acusados de interferir en cuestiones internas del país por su apoyo a organizaciones civiles.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha confirmado durante una rueda de prensa que la disputa con Francia se saldará con la salida de estas dos personas que tendrán vetada la vuelta a Teherán.

"Tras convocar al embajador francés, estos dos empleados de la Embajada abandonarán el país y no tendrán derecho a regresar a Irán", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia IRIB.

Estos trabajadores fueron retenidos e interrogados a finales de julio por parte de agentes iraníes, en un acto que desde París se tachó de "intimidación" y consideró "extremadamente grave". El Ministerio de Exteriores de Francia habló de una "agresión premeditada y deliberada" de Irán y convocó al encargado de negocios iraní para expresarle la queja formal por este episodio, mientras que Teherán hizo lo propio con el representante francés en Irán.

La República Islámica adujo que los funcionarios franceses "tienen antecedentes" y señaló que, bajo el amparo diplomático, estas personas interfieren en asuntos internos del país con "acciones que no se justifican en absoluto según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961".