Archivo - Fotografia por satélite del estrecho de Ormuz (archivo) - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado este viernes que otro petrolero ha chocado con una mina naval cuando intentaba pasar "secretamente" a través del estrecho de Ormuz, un suceso que ha provocado que otro buque que lo acompañara "diera la vuelta" en la zona, sin que por ahora haya información sobre posibles víctimas.

"Dos petroleros intentaron esta mañana pasar secretamente al norte de la isla de Ghanem, a través de la ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz", ha señalado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "Uno de ellos chocó con una mina y sufrió una explosión, mientras que el que lo acompañaba se vio forzado a dar la vuelta", ha especificado.

Así, ha manifestado que "el número de petroleros que realizan tránsitos no autorizados por el estrecho de Ormuz ha disminuido considerablemente en los últimos días", algo que, según Teherán, "pone de manifiesto la autoridad y soberanía absolutas de la Armada de la Guardia Revolucionaria tanto al este como al oeste del estrecho de Ormuz".

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz --paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo-- a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.