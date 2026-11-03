Irán afirma que tres petroleros chocaron en las últimas horas con minas navales en el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen de archivo de la Armada de Irán. - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria ha indicado este martes que al menos tres petroleros han impactado en las últimas horas con minas navales cuando intentaban transitar por el corredor sur del estrecho de Ormuz, antes de reiterar sus advertencias contra emplear esta ruta "en cooperación con el invasor Ejército de Estados Unidos".

"Desde primera hora de esta mañana, tres petroleros que navegaban ilegalmente en el estrecho de Ormuz han explotado y se han incendiado, causando que los pescadores en la parte oriental del estrecho hayan experimentado una luminosa noche", ha dicho la Armada de la Guardia Revolucionaria a través de un comunicado.

Así, ha subrayado que estos buques "desactivaron sus sistemas de navegación e identificación y transitaron por rutas no autorizadas en el estrecho de Ormuz", al tiempo que ha recordado que ya ha avisado en reiteradas ocasiones que incumplir sus normas y "colaborar con el invasor Ejército de Estados Unidos" para transitar por la zona "conllevará incidente de esta naturaleza".

"La realidad de la situación en el estrecho de Ormuz es la que ustedes pueden observar, y no la que pretende presentar el comandante terrorista del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) --en referencia a Brad Cooper-- mediante el uso de imágenes de archivo en el ciberespacio", ha zanjado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

La Guardia Revolucionaria ha advertido en numerosas ocasiones de que las zonas de la ruta sur se encuentran minadas, si bien el CENTCOM ha afirmado por contra que la vía está limpia de estos explosivos y ha garantizado el paso de cientos de buques por la zona, incluidas unas declaraciones en este sentido la semana pasada por parte de Cooper, que recalcó que Estados Unidos controla el tránsito en la vía.