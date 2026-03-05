Irán afirma que uno de sus últimos misiles impactó en el aeropuerto israelí de Ben Gurión

Aeropuerto Internacional de Ben Gurión.- Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este jueves haber atacado el aeropuerto israelí de Ben Gurión, situado al sur de Tel Aviv, como parte de una nueva oleada de bombardeos a gran escala que han alcanzando una veintena de objetivos estadounidenses en la región, así como en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Las fuerzas iraníes han celebrado este ataque en "el corazón" de Tel Aviv, asegurando que un misil balístico modelo Jorramshahr logró golpear con éxito la base del 27.º Escuadrón de la Fuerza Aérea de Israel, presente en el aeropuerto.

"El exitoso paso de estos misiles estratégicos, con la vanguardia de drones de ataque, a través de las siete capas de defensa regional e interna de los territorios ocupados, creó un verdadero infierno para los agresores", ha remarcado la Guardia Revolucionaria con respecto a esta nueva oleada de ataques, en un comunicado que recoge la cadena de televisión pública iraní IRIB.

Por su parte, las autoridades israelíes no se han pronunciado al respecto. No obstante, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sí han asegurado haber bloqueado todos los misiles balísticos lanzados por Irán durante la pasada noche.