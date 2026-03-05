La Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber derribado un caza F-15 de EEUU en el suroeste del país

Archivo - Un caza F-15E Strike Eagle de Estados Unidos durante una patrulla en julio de 2025 en Oriente Próximo (archivo) - Europa Press/Contacto/A1c Christopher Lyons/U.S Ai

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este jueves haber derribado un caza F-15 de la Fuerza Aérea estadounidense en el suroeste del país, en el marco del conflicto desatado por la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en países de la región.

Así, ha afirmado que "un 'F-15E Strike Eagle' estadounidense ha sido atacado con éxito por los sistemas de defensa aeroespacial y se ha estrellado cerca de la frontera suroeste del país", según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim, sin que el Ejército estadounidense se haya pronunciado al respecto.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades del país asiático. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.