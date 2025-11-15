Irán alerta del "peligro" de la actividad militar de EEUU cerca de Venezuela

Archivo - Una mujer camina frente a un mural con la bandera de Irán situado en una de las calles de Teherán - ROUZBEH FOULADI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha advertido este sábado de las "peligrosas consecuencias" del despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, en referencia a los recurrentes ataques mortales contra embarcaciones supuestamente utilizadas para el tráfico de droga procedentes de Venezuela.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha argumentado que esta presencia militar afecta a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe, según recoge la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

Así, ha pedido respeto para la soberanía nacional y la integridad territorial de Venezuela y ha criticado la amenaza del uso de la fuerza "contra el gobierno legítimo y elegido" por suponer "una violación evidente del derecho y una flagrante violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas", en particular del derecho a la autodeterminación de las naciones y del principio de prohibición de la fuerza conforme al Artículo 2.4.

Baqaei ha recordado los informes de organismos internacionales que consideran estos ataques militares estadounidenses como ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, por lo que ha pedido "el cese de una lucha errónea del uso de la fuerza para violar la soberanía nacional y la integridad territorial" de Venezuela.

Además, ha recordado a la ONU y en particular a su secretario general, António Guterres, su responsabilidad para evitar la violación de la paz y seguridad internacionales y evitar fomentar "el multilateralismo agresivo".

Más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha expresado en su cuenta en Telegram el "sincero agradecimiento" del presidente del país, Nicolás Maduro a Irán "por su advertencia frente al aumento del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y las consecuencias que esto conlleva para nuestra región".

"Reconocemos también su constante solidaridad con el pueblo venezolano y su firme llamado al respeto por la soberanía de nuestra nación. Este apoyo internacional refuerza nuestro compromiso de defender la verdad, así como nuestro legítimo derecho a la autodefensa y a la búsqueda de la paz", ha añadido.