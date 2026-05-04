Irán amenaza con atacar a "cualquier fuerza armada extranjera" que "intente acercarse al estrecho de Ormuz"

Archivo - Imagen de satélite del estrecho de Ormuz. - Modis Team/Nasa Gsfc / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Irán han advertido este lunes de que "cualquier fuerza armada extranjera" será atacada si "intenta acercarse al estrecho de Ormuz y entrar en él", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una iniciativa "humanitaria" desde este lunes para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre de esta estratégica vía.

"Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el Ejército invasor estadounidense, será atacada si intenta acercarse y entrar en el estrecho de Ormuz.", ha dicho el comandante del Mando Central de Jatam al Anbiya --el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes--, Alí Abdulahi.

"Los que apoyan al malvado Estados Unidos deben tener cuidado y no hacer nada que pueda acarrear un arrepentimiento irreparable, porque la acción agresiva de Estados Unidos para perturbar la situación actual únicamente complicará la situación y pondrá en peligro la seguridad de los buques en esta zona", ha reseñado.

Así, ha subrayado que las fuerzas iraníes "han afirmado en repetidas ocasiones que la seguridad en el estrecho de Ormuz está en manos de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán y que cualquier paso y navegación segura, bajo cualquier circunstancia, ha de tener lugar en coordinación con las Fuerzas Armadas".

Abdulahi ha hecho hincapié en que "los líderes criminales y el agresivo y terrorista Ejército estadounidense, que desde hace un tiempo recurren al robo y la piratería en aguas internacionales y han puesto en peligro la seguridad del comercio global y la economía, deben entender que la valiente y resiliencia nación y las preparadas y poderosas Fuerzas Armadas de Irán ya demostraron en la práctica que responderán muy duramente a cualquier amenaza y agresión".

"Mantendremos y gestionaremos con todas nuestras fuerzas la seguridad del estrecho de Ormuz e informamos a todos los buques mercantes y petroleros que se abstengan de cualquier intento de tránsito sin la coordinación de las Fuerzas Armadas estacionadas en el estrecho de Ormuz, para no poner en peligro su seguridad", ha apostillado, según ha recogido la emisora pública iraní, IRIB.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

El propio Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.