Irán amenaza con atacar el puerto de Ras al Jaima, en EAU, si se "reanudan" ataques desde territorio emiratí

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército iraní ha amenazado este viernes con atacar Ras al Jaima, que alberga el puerto más importante de Emiratos Árabes Unidos (EAU) si las islas que tiene Irán en el golfo Pérsico son objetos de nuevos ataques desde territorio emiratí.

"Advertimos a EAU que, en caso de que reanuden la agresión contra las islas iraníes de Abu Musa y Tumb Mayor, en el golfo Pérsico, las poderosas Fuerzas Armadas iraníes asestarán un duro golpe a Ras al Jaima", ha asegurado en un comunicado difundido a través de la agencia de noticias Fars.

El Ejército, que ha reiterado que "en caso de que EAU reanuden la agresión contra las islas iraníes, Ras al Jaima sufrirá un duro golpe", ha destacado que "como ya hemos demostrado en la práctica, atacaremos la fuente de cualquier agresión contra nuestro territorio y nuestra soberanía nacional".

Las islas a las que se refiere Teherán están situadas cerca del estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave bloqueada por las autoridades iraníes en respuesta por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra su territorio el pasado 28 de febrero.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado este viernes la interceptación de cuatro misiles balísticos y 26 drones de origen iraní, y ha elevado a casi 2.100 los ataques lanzados por la República Islámica desde el inicio de la guerra.

EAU se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque de Washington y Tel Aviv, que se saldó con la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. En este sentido, el balance de muertos por los ataques incluye dos militares de las Fuerzas Armadas emiratíes, además de seis civiles, de nacionalidades paquistaní, nepalí, bangladeshí y palestina.