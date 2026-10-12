Irán amenaza con destruir centros de datos y cables submarinos en el Golfo si se reanudan los ataques

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Irán. - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han amenazado este lunes con destruir centros de datos de inteligencia artificial y cabes submarinos en el golfo Pérsico si se reanudan los ataques y han recalcado que Estados Unidos "cuenta con bienes muy caros" en el estrecho de Ormuz.

El jefe del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, ha indicado en declaraciones recogidas por la cadena Press TV que "esos bienes extremadamente caros no han sido incluidos de momento entre los objetivos a atacar" en el pasado, algo que podría cambiar.

"Si esta guerra se reanuda, muchos de esos cables y centros de datos, además de instalaciones de inteligencia artificial, se verán destruidos", ha aseverado, antes de describir estos objetivos como parte del "pulso de la economía estadounidense en la región".

"Valen más de 2 billones de dólares", ha apuntado. "Irán está absolutamente preparado para poner en marcha nuevas capacidades en caso de ataque de Estados Unidos", ha aclarado.

En este sentido, ha resaltado que Teherán "no ha mostrado aún todas sus cartas". "Hemos hecho así para tener una bala en la recámara en caso de que sea necesario. Si se diera otra confrontación, claramente haremos que el enemigo se tope con un plan mucho más amplio", ha zanjado.