Irán anuncia que las conversaciones con Omán sobre el estatus de Ormuz han entrado en su fase final

Archivo - Imagen de archivo de un carguero iraní en el mar Arábigo - Us Navy/Us Navy / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado este domingo que las conversaciones con Omán para definir el estatus del estrecho de Ormuz han entrado en su "fase final" y reiterado que Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver en estas negociaciones.

Irán y Omán llevan semanas enfrascados en unas conversaciones bilaterales para terminar de definir la realidad del paso que ambos comparten. El control actual que ejerce Irán sobre el estrecho, con el enorme impacto que conlleva sobre el mercado internacional de petróleo, es su gran baza estratégica en la guerra contra Estados Unidos, que solo ha podido imponer hasta ahora un bloqueo perimetral.

Mientras Araqchi anunciaba el esprint final de las conversaciones, el Ministerio de Exteriores que dirige ha emitido un comunicado en el que insiste una vez más que "el estrecho de Ormuz no volverá a su estado anterior bajo ninguna circunstancia", en referencia a la libre navegación que existía antes del estallido de la guerra.

El Ministerio ha querido puntualizar sin embargo, que Irán sigue persiguiendo la vía diplomática con Omán en busca de un "acuerdo mutuo" que "sirva a los intereses iraníes" y sin presiones norteamericanas. "Las conversaciones entre Irán y Omán son bilaterales y no conciernen a la otra parte", ha añadido en un comentario recogido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB.

Horas antes, Responsables políticos y militares iraníes han salido en las últimas horas a desmentir el último mensaje enviado esta madrugada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una presunta reapertura del estrecho.

La agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, también ha desmentido el mensaje enviado por Trump hace unas horas, en el que explicaba que había decidido suspender las últimas operaciones contra Irán, a petición de Teherán, con vistas a la posible reapertura del estrecho.

De hecho, el ministro de Exteriores iraní comunicó este pasado sábado por la noche a su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, que la situación en Ormuz no ha cambiado un ápice y que su país está preparado para responder a cualquier ataque norteamericano. La conversación con el diplomático saudí, a su vez, fue reproducida por el príncipe heredero del reino árabe, Mohamed bin Salmán, en la llamada telefónica que ha mantenido con Trump este domingo.