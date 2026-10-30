Irán anuncia que cuatro petroleros han explotado en Ormuz en las últimas horas tras chocar con minas submarinas

Explosión de una mina en el estrecho de Ormuz - GUARDIA REVOLUCIONARIA IRÁN

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado que cuatro petroleros han "estallado" durante las últimas horas en el estrecho de Ormuz al colisionar con minas submarinas por no seguir las rutas estipuladas por la República Islámica en la zona.

Ninguno de los buques hizo caso de las "advertencias de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de no transitar por la ruta sur no autorizada del Estrecho de Ormuz", según coinciden los comunicados al respecto publicados en la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

El último de ellos transportaba más de dos millones de barriles de crudo y ha terminado incendiándose por la explosión. De momento no hay información sobre víctimas.

El Ejército iraní achaca a propietarios de los buques cisterna "la plena responsabilidad por las consecuencias de un tránsito no autorizado y por el hecho de ignorar las advertencias de seguridad y marítimas".

Asimismo, advierten a Estados Unidos que "cualquier movimiento, infiltración o acto provocador en zonas vigiladas por las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán recibirá una respuesta decisiva y proporcionada".

PRESUNTO SEGUNDO DRON DE ESTADOS UNIDOS CAPTURADO

La Marina iraní ha aprovechado para anunciar que ha capturado un segundo dron de Estados Unidos en menos de 24 horas, un MQM-170 atrapado en "una operación ofensiva, que logró derribar el aparato de forma segura y sin destruirlo físicamente".

Según la Guardia Revolucionaria "la misión del dron consistía en identificar los sistemas de defensa antiaérea iraníes a lo largo de la costa del golfo Pérsico y sobre la isla iraní de Qeshm".

Tras el anuncio de la primera captura, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos aseguró que Irán estaba mintiendo descaradamente y que "todos los buques de superficie no tripulados militares están contabilizados, incluido un escuadrón de drones marítimos avanzados en patrulla en el estrecho de Ormuz que apoyan la capa defensiva del CENTCOM".