Irán anuncia el derribo de tres drones con un nuevo sistema antiaéreo

Bombardeo en Teherán, Irán - Europa Press/Contacto/Tasnim News Agency

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este sábado de que ha derribado tres drones armados "enemigos" en la región de la capital, Teherán, empleando un nuevo sistema de defensa antiaérea.

"Durante el ataque de esta noche de drones del enemigo estadounidense-sionista en los cielos de Teherán los combatientes de la Defensa Aérea Aeroespacial de la Guardia Revolucioniaria han derribado tres drones enemigos armados antes de que pudieran llevar a cabo su misión", ha publicado la Guardia Revolucioniaria en un comunicado.

Los aparatos habrían sido derribados "utilizando un nuevo sistema de defensa aérea bajo control de la red integrada de defensa aérea del país", ha explicado.

Estados Unidos e Israel comenzaron el pasado 28 de febrero una campaña de bombardeos sobre Irán con la intención declarada de forzar un cambio político en Teherán. En el primer día de los ataques murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Su hijo Moqtaba Jamenei le ha sucedido como máximo dirigente de la República Islámica.