Irán anuncia la destrucción de radares y centros de comunicaciones en la base internacional emiratí de Al Dhafra

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este sábado un ataque de gran envergadura contra la base militar de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, donde están desplegadas fuerzas estadounidenses y francesas.

Al Dhafra alberga la 380.ª Ala Expedicionaria Aérea (380 AEW) de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, establecida en la base en enero de 2002, y en las instalaciones también hay un despliegue francés con aviones de combate Rafale franceses y equipos de vigilancia

"Esta base es una de las más grandes e importantes y representa el centro de control y orientación para los terroristas estadounidenses en la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz. Todos los objetivos fueron alcanzados con éxito", asegura la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

"En este ataque, fueron alcanzados el centro de guerra aérea, el centro de comunicaciones por satélite, los radares de alerta temprana y los radares de control de tiro de los terroristas estadounidenses", ha añadido.

El Ministerio de Defensa emiratí, en redes sociales, se ha limitado a informar de la activación de sus sistemas de defensa aérea poco antes de las 08.00 (hora peninsular española y Baleares) "para responder a amenazas de drones y misiles de Irán". EEUU y Francia no se han pronunciado por ahora al respecto.