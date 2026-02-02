Irán anuncia la detención de cuatro extranjeros por participar en "disturbios" durante las últimas protestas

Archivo - Bandera de Irán - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este lunes la detención de cuatro ciudadanos extranjeros por participar en "disturbios" durante la reciente oleada de protestas contra el Gobierno, que se saldó con más de 3.000 muertos, según Teherán, una cifra que ONG con sede en el extranjero aseguran que es al menos dos veces mayor.

La Policía de la provincia de Teherán ha indicado que "cuatro ciudadanos extranjeros han sido detenidos por participar en disturbios en Baharestán", antes de agregar que los arrestos tuvieron lugar "durante una redada en su escondite", sin dar detalles sobre las nacionalidades de los sospechosos.

"Durante la inspección de una mochila perteneciente a uno de los sospechosos se hallaron cuatro granadas aturdidoras de fabricación casera que fueron usadas en los disturbios en esta localidad", ha manifestado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Las autoridades iraníes han denunciado la presencia de "terroristas" respaldados por Estados Unidos e Irán en las protestas con el objetivo de perpetrar ataques y elevar el número de víctimas para que el presidente estadounidense, Donald Trump, pudiera materializar su amenaza de lanzar un ataque contra el país.

Teherán ha confirmado hasta ahora la muerte de más de 3.000 personas, en su mayoría civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, en las protestas, que arrancaron para denunciar la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, ONG como Human Rights Activists in Iran han elevado los muertos a 6.842, entre ellos 6.425 manifestantes, incluidos 146 menores de edad.