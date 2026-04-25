Irán anuncia la ejecución de un manifestante acusado de terrorismo y colaboración con el Mossad

Archivo - Imagen de archivo de protestas de comienzos de año en Irán - Europa Press/Contacto/Irna - Archivo

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades judiciales de Irán han anunciado este sábado la ejecución de un manifestante detenido durante las protestas de principios de año en el país, condenado por terrorismo y colaboración con el servicio de Inteligencia exterior de Israel, el Mossad.

El ejecutado ha sido identificado como Erfan Kiani, acusado de fomentar disturbios a sueldo del Mossad en Isfahán, donde "destruyó e incendió propiedades públicas y privadas, sembró el terror en la ciudad y cometió asesinatos", según el pliego de cargos recogidos por la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, y la agencia Mizan, vinculada a la Judicatura del país.

El Gobierno iraní, que en principio toleró las marchas iniciales al entender que las quejas de la población eran perfectamente legítimas, acabó recurriendo a la fuerza para reprimir las protestas, que procedió a describir como una movilización artificial alentada por Estados Unidos e Israel contra la autoridad de los ayatolás.

En cualquier caso, la consecuencia fue un enorme derramamiento de sangre: fuentes oficiales iraníes han llegado a confirmar más de 3.000 muertos mientras Estados Unidos asegura que las cifras reales se cuentan por decenas de miles.

A principios de mes, el presidente de EEUU, Donald Trump, admitió que había enviado armas a los manifestantes iraníes a través de la oposición kurdo-iraní del oeste del país. Las armas nunca llegaron a su destino, lamentó Trump, tras acusar a los opositores de haberse quedado con los cargamentos.

Precisamente en el oeste de Irán, una gran operación de la Guardia Revolucionaria en las provincias de Kurdistán y Kermanshah se ha saldado, según el organismo, con la detención de unas 200 personas y la incautación de "varios equipos vinculados a grupos contrarrevolucionarios apoyados por Estados Unidos y el régimen sionista, que buscaban preparar un ataque militar enemigo desde el oeste del país", en referencia a Israel.

En Kurdistán han sido detenidas más de 80 personas, a las que hay que sumar otros 115 detenidos en Kermanshah. Allí, además, han sido detenidos "cuatro espías vinculados al Mossad", de nuevo según el comunicado de la Guardia Revolucinaria, recogido por IRIB.