Irán anuncia el incendio de un "superpetrolero" tras impactar contra dos minas cuando cruzaba Ormuz por el sur

Archivo - Tropas y buques iraníes durante el desfile naval del Ejército de Irán en la fase final de las maniobras militares conjuntas Zolfaqar 1403 a lo largo de las costas de Makrán, el mar de Omán y el norte del océano Índico - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucinaria Islámica de Irán ha afirmado este lunes que un "superpetrolero" ha sido "incendiado" al impactar contra "dos minas navales" tras intentar cruzar por la "ruta ilegal del sur del estrecho de Ormuz", establecida por Estados Unidos para el tráfico marítimo por el estratégico paso.

"Un superpetrolero que intentaba transitar por la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz se ha incendiado y ha quedado completamente inmovilizado tras chocar con dos minas navales", ha señalado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a este órgano militar.

Al hilo, el brazo naval ha señalado que "el destino de los buques que violen las normas de seguridad del estrecho de Ormuz no será diferente", en alusión a las directrices dictaminadas por Teherán.

"Es obligatorio cumplir con las normas de paso y navegación emitidas por la Armada de la Guardia Revolucionaria", ha aseverado, agregando que "las compañías navieras no deben dejarse engañar por las provocaciones del Ejército estadounidense asesino de niños ni exponer innecesariamente los bienes y la vida de las tripulaciones de sus buques a la destrucción".

Las autoridades iraníes se han pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur del estrecho de Ormuz. De hecho, el pasado martes, al anunciar un compromiso con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar, según declararon al portal de noticias Axios dos funcionarios estadounidenses que destacaron el transporte de 10 millones de barriles de petróleo diarios.