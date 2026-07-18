Irán anuncia nuevos ataques contra posiciones de EEUU en la base jordana de Muwaffaq Salti

Archivo - El rey Abdalá II de Jordania en cermonia militar a 10 de junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Royal Hashemite Court apai

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado esta mañana nuevos ataques contra las posiciones de Estados Unidos en la base militar jordana de Muwaffaq Salti, en el centro-norte del país, en medio de la reanudación de las hostilidades con Washington que están a punto de hacer descarrilar el acuerdo preliminar de negociaciones firmado por ambos países el pasado 17 de junio.

En un comunicado recogido por la agencia semioficial Tasnim, muy próxima al movimiento, la Guardia Revolucionaria asegura que sus misiles y sus drones han alcanzado hangares con aviones de combate norteamericanos u "una gran plataforma de estacionamiento".

Horas antes, Irán había asegurado que un ataque previo había alcanzado los depósitos de combustible estadounidenses en la base; una instalación que Teherán considera como estratégica por su ubicación, sus infraestructuras militares y su papel en las operaciones estadounidenses en Asia Occidental.

En el ataque han resultado heridos "dos aviones de combate estadounidenses y tres aeronaves", ha añadido la Guardia Revolucionaria. El Ejército jordano todavía no se ha pronunciado al respecto.