Archivo - El jefe de la agencia nuclear de Irán, Mohamed Eslami - Aeoi / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Organismo para la Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamed Eslami, ha asegurado desde el centro de radiación nuclear de la ciudad de Rasht, que ha iniciado este jueves su actividad, que el desarrollo del país en materia nuclear es "imparable".

Así lo ha dicho con motivo del lanzamiento de estas instalaciones situadas en la provincia de Gilan, en el norte de Irán, un evento durante el que ha celebrado que "se ha completado la primera fase de este complejo. Este logro forma parte del camino que recorre el país hacia el crecimiento y la excelencia en tecnologías avanzadas".

Eslami ha destacado este hito por parte de las autoridades iraníes, a pesar de la oposición de los "enemigos" de Teherán, quienes "tienen problemas con la República Islámica de Irán porque el acceso al campo de las tecnologías avanzadas y la adquisición de capacidades científicas otorgan fuerza y autoridad al país, y no quieren que estas capacidades estén a disposición de la nación iraní".

En esta línea, ha afeado que estos países recurran a "fabricar casos y lanzar acusaciones en un intento por frenar el avance del país", poniendo como ejemplo a quienes defienden que Teherán está desarrollando armas nucleares.

"La información (...) publicada en los últimos años por servicios de inteligencia y otros actores demuestran que estos intentos de crear tal ambiente tienen como objetivo obstaculizar el progreso de Irán. Y ello a pesar de que la trayectoria de Irán se fundamenta en el conocimiento, la investigación, la capacidad y la autoridad científica", ha defendido durante un acto recogido por la cadena de televisión iraní PressTV.