Irán asegura que Jamenei solo sufrió heridas "superficiales" durante los ataques de febrero

Archivo - El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán - GOBIERNO DE IRÁN - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han asegurado este lunes que el líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, solo sufrió heridas "superficiales" durante los ataques perpetrados a finales de febrero en el marco de la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel contra el país.

El portavoz del Ministerio de Sanidad, Hosein Kermanpour, ha indicado en declaraciones a la agencia de noticias ILNA que el ayatolá, de 56 años y que no era todavía líder supremo cuando tuvo lugar el ataque, fue ingresado en un hospital junto a otros heridos aquel 28 de febrero sobre las 13.00 horas (hora local).

"Aparte de heridas superficiales en la cara, la cabeza y las piernas, que no provocaron amputación alguna ni un problema médico más grave, no pasó nada más allá", ha aclarado el portavoz, a pesar de que Jamenei no ha aparecido en público desde que fue nombrado líder supremo el pasado 8 de marzo, lo que ha suscitado comentarios y rumores sobre su estado de salud.

Kermanpour ha aseverado que, desde su perspectiva como médico, "lo que le pasó no puede ser considerado como algo grave". "Las heridas no requirieron de procedimientos especiales más allá de unos puntos", ha explicado, al tiempo que ha añadido que Jamenei, que había estado ayunando por el Ramadán, se negó a romper el ayuno hasta el iftar (la comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante la festividad).