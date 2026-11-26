Archivo - Fotografia por satélite del estrecho de Ormuz (archivo) - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este jueves que dos petroleros han sufrido sendos "incendios" tras chocar con minas navales cuando intentaban "transitar ilegalmente" por el estrecho de Ormuz, sin que por ahora haya información sobre posibles víctimas entre sus tripulaciones.

"Desde primera hora del día de hoy, dos petroleros han explotado y se han incendiado tras chocar contra minas navales al norte del puerto de Jasab", ha señalado la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, en referencia a una localidad situada en la costa de Omán.

Así, ha detallado que uno de los buques afectados "es un superpetrolero que transporta más de dos millones de barriles de crudo", antes de resaltar que ambos "intentaron transitar en secreto, con apoyo de aviones de combate del invasor Ejército estadounidense", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz --paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo-- a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.