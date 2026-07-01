Irán asegura que un portacontenedores encalló en el estrecho de Ormuz cuando transitaba fuera de su ruta aprobada

Archivo - Imagen por satélite del estrecho de Ormuz (archivo) - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un portacontenedores ha encallado este miércoles en el estrecho de Ormuz tras entrar en aguas poco profundas fuera de la ruta marítima establecida por Irán para el tránsito en la zona tras el memorando de entendimiento con Estados Unidos, según han confirmado medios iraníes, sin que por ahora haya detalles sobre el suceso.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, el buque, cuyo nombre o bandera no ha trascendido por ahora, no puede continuar la ruta tras el encallamiento, sin que por ahora se sepa en qué zona se encuentra atrapado.

La Armada de la Guardia Revolucionaria ha reiterado su llamamiento a capitanes y propietarios de buques que transiten únicamente a través de la ruta autorizada por Teherán, con coordinación previa, y ha advertido de que lo contrario "podría causar incidentes irreparables".

Durante los últimos meses, las autoridades iraníes han insistido en que el estrecho debe quedar gestionado por Teherán y Mascate, países costeros, y han apostado por sacar adelante un nuevo mecanismo, en medio de llamamientos internacionales por parte de Washington y otros países en favor de que la situación vuelva a ser la que existía antes del conflicto, incluida la ausencia de posibles peajes.