Irán asegura que está preparado "para todos los escenarios" en caso de reactivación de la ofensiva de EEUU

Archivo - La portavoz del Gobierno de Irán, Fatemé Mohajerani, durante una rueda de prensa en enero de 2026 (archivo) - Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha asegurado este martes que está preparado "para todos los escenarios" en caso de reactivación de la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel, incluida la posibilidad de suspensión de vuelos y servicios ferroviarios, sin más detalles al respecto.

"Algunos asuntos relativos al cierre de pasos fronterizos son solo rumores y especulaciones, pero el Gobierno está preparado para todos los escenarios", ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Fatemé Mohajerani. "Debido a las condiciones de guerra, no es posible explicar las soluciones adoptadas", ha agregado.

Asimismo, ha subrayado que "las restricciones relativas a cancelaciones de vuelos, bloqueos del servicio de ferrocarriles y las especulaciones sobre los cruces fronterizos son ejemplos de lo que Irán afirma desde hace años, y es que el objetivo es Irán y la vida de su pueblo", según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Mohajerani ha destacado en este sentido que "Estados Unidos no ha hablado nunca de forma más abierta sobre eliminar una civilización", en referencia a las amenazas en este sentido por parte del presidente estadounidense, Donald Trump. "Sin embargo, se llevará este deseo a la tumba", ha zanjado.