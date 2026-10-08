Irán asegura que responderá "en unos días" a la última propuesta de paz presentada por EEUU

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión oficial en Teherán el 4 de octubre de 2026 (archivo) - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha asegurado este jueves que responderá "en unos días" a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, después de que Washington rechazara el último plan propuesto por Teherán y entregara respuesta a la misma a través de los mediadores.

"El proceso de negociaciones sigue en marcha y se están intercambiando mensajes a través de los mediadores", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi. "Presentamos nuestro plan, el llamado plan de siete días, y escuchamos la opinión estadounidense al respecto", ha agregado.

Así, ha especificado que Teherán está "revisando" la respuesta estadounidense. "Creo que responderemos en los próximos días", ha adelantado en declaraciones a la prensa, según un mensaje publicado por el jefe de la diplomacia iraní a través de redes sociales.

Las autoridades iraníes confirmaron el 30 de septiembre que habían recibido la respuesta oficial de Estados Unidos a su propuesta para reactivar el proceso de conversaciones para un acuerdo de paz --que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz en una semana si se aceptaban sus demandas--, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara su rechazo al plan presentado por Teherán.

El plan de Teherán fue presentado en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada a finales de septiembre en Nueva York, ante el estancamiento de las conversaciones medidas principalmente por Pakistán para lograr un acuerdo que cierre el conflicto abierto por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.