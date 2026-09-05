Irán asegura que tiene un "plan" para responder a la guerra ecomómica de EEUU

Archivo - El vicepresidente de Irán, Mohamed Reza Aref, durante un encuentro en Rusia. - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Irán, Mohamed Rezá Aref, ha asegurado este sábado que Teherán tiene un "plan" para responder a la guerra económica lanzada por Estados Unidos, que ha comenzado a aplicar sanciones a entidades bancarias con el fin de asfixiar los ingresos de la República Islámica.

"Tenemos un plan para la guerra económica, el enemigo será derrotado también en este frente", ha afirmado en declaraciones recogidas por la cadena estatal IRIB, que ha incidido en que el "enemigo", en referencia a Washington, "pensó que podría lograr sus objetivos utilizando a un grupo de matones de poca monta, pero este cálculo también fue erróneo".

"El enemigo también ha atacado el capital social del sistema, por lo tanto, preservar el capital social es una necesidad y una especie de 'yihad mayor'", ha aseverado.

El Tesoro estadounidense ha comenzado a aplicar algunas sanciones contra entidades bancarias a las que acusa de facilitar la financiación de las estructuras que protegen los activos de Irán en el exterior, enmarcando la medida en su "guerra económica" contra Teherán.