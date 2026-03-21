Irán ataca el centro de Israel mientras el Ejército israelí bombardea Teherán y se enfrenta con Hezbolá en Líbano

Imagen de intercepciones de misiles iraníes sobre Israel - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La guerra de Irán continúa en el comienzo de su cuarta semana con un nuevo cruce de bombardeos durante esta madrugada y primera hora de esta mañana entre Israel e Irán con bombardeos en la capital iraní, Teherán, y el impacto de un misil iraní en la céntrica ciudad israelí de Rishon Lezion, de momento sin cifras de víctimas.

Esta madrugada, las "Fuerzas de Defensa de Israel han atacado objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán", según un comunicado del Ejército israelí en torno a las 05.00, hora en España peninsular y Baleares sin dar más detalles de sus objetivos.

Por otro lado, el alcalde de Rishon Lezion, Raz Kinstlich, ha confirmado al menos ocho impactos por posible munición de racimo transportada en el misil balístico iraní que ha alcanzado la ciudad. "Por ahora solo tenemos constancia de daños materiales: daños en un jardín de infancia y en las inmediaciones de una escuela", ha hecho saber al canal 12 de la televisión israelí.

Por último, el Ejército israelí ha anunciado la muerte de al menos cuatro milicianos de Hezbolá esta pasada noche en el sur de Líbano, donde las fuerzas israelíes han emprendido una operación por tierra a gran escala esta semana. A ello hay que añadir otro bombardeo en la capital, Beirut, contra una sede del partido-milicia chií, sin constancia de víctimas por el momento.