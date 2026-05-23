Irán avisa a EEUU que no renunciará a sus derechos mientras mantiene conversaciones de alto nivel con Pakistán

El jefe negociador iraní asegura al jefe del Ejército paquistaní que la República Islámica ha repuesto todo su arsenal agotado en campaña

El jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir (I) y el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalifab, en una reunión a 23 de mayo de 2026
El jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir (I) y el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalifab, en una reunión a 23 de mayo de 2026 - GOBIERNO DE IRÁN
Europa Press Internacional
Publicado: sábado, 23 mayo 2026 14:20
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MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación negociadora iraní en las conversaciones con Estados Unidos, el presidente del Parlamento Mohamed Baqer Qalifab, ha avisado a Washington de que no tiene intención de renunciar ni a uno solo de sus derechos en medio de un relativo impulso a las negociaciones con la visita a Teherán del jefe del Ejército de Pakistán y elemento esencial en la mediación internacional, el general Asim Munir.

"No renunciaremos a los derechos de nuestra nación y nuestro país", ha avisado Qalifab durante su encuentro con el militar antes de criticar a Estados Undos, "una parte que es completamente deshonesta y en la que no se puede confiar".

"Estábamos negociando cuando Estados Unidos inició una guerra y ahora dice que negociemos para ponerle fin", ha protestado Qalifab antes de avisar a la Administración Trump que todo el arsenal empleado para responder a la ofensiva que EEUU e Israel comenzaron el 28 de febrero y contraatacar por toda la región "se han reconstruido durante el alto el fuego" y, si el presidente de EEUU "comete una insensatez y la guerra se reanuda, sin duda será más devastadora y amarga para Estados Unidos que el primer día de conflicto".

El general Munir se ha limitado, según el recuento de la reunión publicado por la radiotelevisión estatal iraní, a expresar sus "mejores deseos" para Irán antes de reanudar una intensa jornada de conversaciones diplomáticas con las autoridades iraníes, como el presidente del país, Masud Pezeshkian, y el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, con quien se ha reunido dos veces por separado.

El ministro iraní, a su vez, ha mantenido en las últimas horas contactos telefónicos con sus homólogos de Qatar, Omán (país mediador en las interrumpidas conversaciones nucleares con EEUU antes de la guerra), Turquía e Irak.

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