Irán avisa a EEUU que no renunciará a sus derechos mientras mantiene conversaciones de alto nivel con Pakistán

El jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir (I) y el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalifab, en una reunión a 23 de mayo de 2026 - GOBIERNO DE IRÁN

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación negociadora iraní en las conversaciones con Estados Unidos, el presidente del Parlamento Mohamed Baqer Qalifab, ha avisado a Washington de que no tiene intención de renunciar ni a uno solo de sus derechos en medio de un relativo impulso a las negociaciones con la visita a Teherán del jefe del Ejército de Pakistán y elemento esencial en la mediación internacional, el general Asim Munir.

"No renunciaremos a los derechos de nuestra nación y nuestro país", ha avisado Qalifab durante su encuentro con el militar antes de criticar a Estados Undos, "una parte que es completamente deshonesta y en la que no se puede confiar".

"Estábamos negociando cuando Estados Unidos inició una guerra y ahora dice que negociemos para ponerle fin", ha protestado Qalifab antes de avisar a la Administración Trump que todo el arsenal empleado para responder a la ofensiva que EEUU e Israel comenzaron el 28 de febrero y contraatacar por toda la región "se han reconstruido durante el alto el fuego" y, si el presidente de EEUU "comete una insensatez y la guerra se reanuda, sin duda será más devastadora y amarga para Estados Unidos que el primer día de conflicto".

El general Munir se ha limitado, según el recuento de la reunión publicado por la radiotelevisión estatal iraní, a expresar sus "mejores deseos" para Irán antes de reanudar una intensa jornada de conversaciones diplomáticas con las autoridades iraníes, como el presidente del país, Masud Pezeshkian, y el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, con quien se ha reunido dos veces por separado.

El ministro iraní, a su vez, ha mantenido en las últimas horas contactos telefónicos con sus homólogos de Qatar, Omán (país mediador en las interrumpidas conversaciones nucleares con EEUU antes de la guerra), Turquía e Irak.