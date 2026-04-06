Irán avisa de "golpes más duros" a EEUU e Israel tras muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria

Archivo - El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, durante una rueda de prensa en Teherán. - Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán ha avisado este lunes de "golpes más duros" a Estados Unidos e Israel tras la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Jademi, en un ataque en el marco de la ofensiva lanzada contra el país centroasiático hace más de cinco semanas.

Según el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, el asesinato del alto cargo de la Guardia Revolucionaria es una "muestra de la arrogancia" de Estados Unidos e Israel que buscan "compensar la debilidad en el campo de batalla con cobardes asesinatos".

"Esta conspiración ciega de arrogancia siempre es más fútil e infructuosa, y les esperan golpes más duros", ha asegurado el dirigente iraní, en información difundida por la cadena IRIB.

Qalibaf encarna la línea dura de Teherán en un momento en el que la República Islámica apura el ultimátum dado por Washington para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto lanzado de forma conjunta con Israel el pasado 28 de febrero y que se ha saldado ya con más de 2.000 muertos en el país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con arrasar Irán, incluyendo infraestructuras civiles como centrales eléctricas y desalinizadoras, si no se aviene a cerrar un pacto que reabra el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio global de petróleo y que se ha convertido en uno de los escenarios clave de la guerra.

A este respecto, el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, ha avisado de que las consecuencias de lanzar ataques contra estructuras civiles "no se limitará a Irán", en una advertencia de que Teherán tomará represalias si se lanzan ataques a gran escala contra dichas infraestructuras.