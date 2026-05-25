Irán cancela el viaje de su ministro de Exteriores a una reunión en la sede de la ONU por "problemas de visado"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en Teherán con el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, el 23 de mayo de 2026 (archivo)
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en Teherán con el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, el 23 de mayo de 2026 (archivo) - Foad Ashtari / Zuma Press / Europa Press / Contact
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 25 mayo 2026 11:37
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MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha anunciado este lunes la cancelación del viaje de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, a Estados Unidos para participar en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la sede del organismo debido a "problemas de visado", sin más detalles al respecto.

"El viaje de Araqchi a Nueva York ha sido cancelado por problemas de visado", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB, de cara a una reunión prevista el 26 de mayo.

Araqchi había sido invitado a una reunión a nivel de ministros de Exteriores sobre paz y seguridad en el marco de la presidencia rotatoria de China al frente del Consejo de Seguridad de la ONU, en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz tras el reciente conflicto en Oriente Próximo.

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