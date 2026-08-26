Irán celebra el rechazo de China a la "guerra económica" declarada por EEUU

Archivo - El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf - Europa Press/Contacto/Bilal Jawich - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha celebrado este miércoles la oposición de China a la "guerra económica" declarada a principios de esta semana por la Administración Trump contra Teherán.

"Acogemos con satisfacción la declaración de principios de China en la que rechaza las sanciones ilegales contra Irán", ha señalado en sus redes sociales el también jefe del equipo negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos.

Qalibaf ha descrito la relación entre Teherán y Pekín como una "asociación estratégica" basada en el respeto y la cooperación "beneficiosa" para las partes y ha defendido en el mismo mensaje que ésta "no necesita el permiso de nadie".

El Gobierno de China ha asegurado que adoptará "todas las medidas necesarias" para "proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos" frente a cualquier acción por parte de Estados Unidos contra el gigante asiático por sus lazos económicos y comerciales con Irán, después de que Washington amenazara con sanciones a los que mantengan relaciones con Teherán como parte de una "guerra económica" contra el país.

El Ministerio de Exteriores del gigante asiático ha considerado que estas medidas "carecen de base en el Derecho Internacional y no cuentan con autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", por lo que las ha considerado de "ilegales".

El paso de Washington llega además después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo global para el fin del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero, si bien las partes no han logrado cerrar un pacto, con temores sobre un posible estallido de un nuevo conflicto a gran escala.