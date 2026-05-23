Irán compara a EEUU con el Imperio Romano y la ofensiva de Trump con el fallido intento de conquista de Persia

Bajorelieve de El Triunfo de Sapor I sobre Valeriano y Felipe el Árabe - IRÁN

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baqaei, ha comparado este sábado a Estados Unidos con el Imperio Romano y la ofensiva del presidente estadounidense, Donald Trump, con el intento fallido de Roma de conquistar Persia en el siglo III que "terminó con una paz con los términos" persas, en referencia velada al acuerdo que preparan Washington y Teherán.

"Los romanos creían que Roma era el centro del mundo, pero los iraníes destrozaron esta ilusión. La campaña de Marco Julio Filipo (Filipo el Árabe) hacia el este contra el Imperio Sasánida no culminó en una victoria para los romanos, sino con una paz en los términos de Sapor I: el emperador se vio obligado a aceptar la realidad", ha planteado Baqaei.

El mensaje viene acompañado de una imagen del famoso petroglifo de Naqsh e Rustam conocido como 'El Triunfo de Sapor I sobre Valeriano y Felipe el Árabe' en referencia al emperador romano que inició la ofensiva y el que accedió a pactar una paz que a la postre perduró.

Este mismo sábado, Trump ha anunciado que el Memorándum de Entendimiento con Irán está negociado "en gran parte" y que solo restan los "últimos detalles" para concretar el pacto, que será anunciado formalmente "pronto".

Trump ha explicado que "ahora mismo se están tratando los últimos apectos y detalles del acuerdo y se anunciarán pronto". "Entre otras cuestiones, el acuerdo incluye la apertura del estrecho de Ormuz", ha relatado.