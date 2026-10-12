Irán condena las "acusaciones infundadas" de Londres sobre Fairford y denuncia una operación de "falsa bandera"

Policía en la valla de la base aérea de Fairford - Ben Birchall/PA Wire/dpa

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha emitido este lunes un comunicado en el que condena las "acusaciones infundadas" del Gobierno británico sobre la implicación iraní en el presunto ataque "terrorista" según Londres contra la base aérea de Fairford, que considera una operación de "falsa bandera".

Irán "responsabiliza al gobierno británico, así como a los planificadores y ejecutores de esta torpe operación de falsa bandera, de todas las consecuencias derivadas de esta invención", ha afirmado el Ministerio en un comunicado.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente las afirmaciones de funcionarios británicos que atribuyen a Irán un presunto incidente de seguridad en la Base Aérea de Fairford", ha añadido.

Así, critica la "trama despreciable" diseñada para "promover una campaña antiiraní y para eludir la responsabilidad por la participación del Reino Unido en la agresión militar estadounidense-sionista contra la nación iraní".

Reprocha así el "lenguaje vago" y la falta de "pruebas o evidencias concretas". "Recurrir a términos como 'altamente probable' y 'casi con toda certeza' para dar credibilidad a la atribución del presunto incidente a Irán constituye un intento flagrante de evadir la responsabilidad por formular acusaciones infundadas", ha argumentado.

Teherán reprocha además a Londres su "historial" en la "fabricación de acusaciones relacionadas con la seguridad contra otras naciones", algo que "no es ningún secreto".

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha afirmado este lunes ante el Parlamento británico que Teherán está detrás del "complot terrorista" de la base de la Real Fuerza Área británica (RAF, por sus siglas en inglés) del pasado 27 de septiembre.

"Puedo confirmar nuestra evaluación de que es muy probable que se haya coordinado en Irán, y que casi con toda seguridad haya sido dirigido por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán", ha señalado desde la Cámara de los Comunes.