Irán condena el ataque de EEUU contra la isla de Larek y defiende la réplica "defensiva" de sus Fuerzas Armadas

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Sha Dati

Teherán describe las acciones de EEUU e Israel como "único factor" de inseguridad en el estrecho de Ormuz

Pezeshkian afirma que Irán no busca la guerra, pero que dará una "respuesta contundente"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha condenado "enérgicamente" este lunes la "agresión militar estadounidense" contra la isla de Lark, donde las autoridades iraníes han reconocido un número indeterminado de combatientes muertos y heridos, al tiempo que ha defendido la naturaleza "defensiva" de las réplicas iraníes contra bases militares en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

"El Ejército terrorista estadounidense ha atacado nuevamente partes de la isla de Larek, violando la soberanía nacional y la integridad territorial de la República Islámica de Irán", ha denunciado la cartera, agregando que, "como resultado, varios de nuestros fervientes defensores de la patria y nuestros queridos compatriotas fueron martirizados y heridos, y se causaron daños a la propiedad pública y privada".

Asimismo, ha defendido los "golpes defensivos y aplastantes" a los que las Fuerzas Armadas iraníes han "sometido a las bases militares estadounidenses ubicadas en Jordania", que ha identificado como "fuente y apoyo de la agresión militar estadounidense", sin aludir a la base emiratí atacada por el Ejército de Irán.

Por otro lado, la cartera liderada por Abbas Araqchi ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al secretario general de la Organización, António Guterres, a "cumplir con sus obligaciones de preservar la paz y la seguridad internacionales y exigir responsabilidades al agresor".

En este sentido, ha aseverado que "es evidente que la plena responsabilidad por las consecuencias de las nuevas acciones agresivas de Estados Unidos y la continuación del bloqueo naval y la guerra económica contra Irán recae sobre el régimen estadounidense", así como de "todas las partes que, de cualquier forma, colaboren o participen en la preparación y ejecución de las acciones ilegales y abusivas de Estados Unidos".

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no dudarán en ejercer su derecho inherente a la legítima defensa y responderán con decisión a cualquier agresión militar del enemigo de manera apropiada", ha espetado.

Además, la diplomacia iraní también se ha referido a la situación en el estrecho de Ormuz, donde ha argumentado que "el único factor que ha hecho insegura la ruta marítima en la región son las acciones ilegales y agresivas de Estados Unidos y del régimen sionista, que comenzaron con el ataque a Irán el 28 de febrero y han continuado de diversas formas durante los últimos seis meses, incluyendo el bloqueo naval y otras acciones provocadoras e intervencionistas".

PEZESHKIAN AFIRMA QUE TEHERÁN NO BUSCA LA GUERRA PERO RESPONDERÁ

A su vez, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado que la República Islámica no está "buscando la guerra", un "claro mensaje" que Teherán ha transmitido al mundo "hasta ahora", ha defendido, según ha recogido Tasnim.

En este mismo sentido, ha apuntado que "la inestabilidad y los disturbios en la región no benefician a ningún país y representan un desafío para todos", antes de cambiar de tono para descartar que la República Islámica vaya a evitar la confrontación: "Jamás permaneceremos impasibles ante ninguna agresión y daremos una respuesta contundente a los agresores", ha espetado.

El mandatario se ha pronunciado de este modo antes de su partida desde la capital iraní hacia Kirguistán, donde asistirá a la XXVI Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) junto a otros dirigentes y representantes de los países miembros, como el presidente de China, Xi Jinping.