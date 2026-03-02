Irán condena "firmemente" los "brutales ataques aéreos" de Israel contra Líbano

Archivo - Daños tras un ataque del Ejército de Israel contra Kfardunine, en el sur de Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha confirmado "firmemente" este lunes la oleada de bombardeos ejecutada por Israel contra varios puntos de Líbano, incluida la capital, Beirut, lanzada en respuesta al disparo de proyectiles desde Líbano como respuesta al asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en la campaña de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha criticado los "brutales ataques aéreos del régimen sionista" contra varias zonas de Líbano, después de que las autoridades libanesas hayan confirmado hasta ahora más de 30 muertos y cerca de 150 heridos por estos bombardeos.

Así, ha acusado a Israel de "una escalada de crímenes y agresiones" contra Líbano a pesar del alto el fuego firmado en noviembre de 2024 y ha sostenido que el "silencio" ante estas acciones y la "indiferencia mundial frente a los crímenes del régimen sionista" han causado "una continuación de sus crímenes, poniendo la paz internacional frente a un riesgo sin precedentes".

Baqaei ha expresado por ello sus condolencias a los familiares de los fallecidos en estos ataques y ha reiterado que la "inacción" de Naciones Unidas "supondrá un daño irreparable al sistema de la ONU y las normas que emanan de ella".

Horas antes, el jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha asegurado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "han lanzado una campaña ofensiva" contra el partido-milicia chií Hezbolá en Líbano. "Necesitamos prepararnos para varios días de combate, muchos", señaló, mientras que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha reseñado que el líder del grupo, Naim Qasem, "es ahora un objetivo marcado para su eliminación".

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.