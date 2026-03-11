Irán condiciona el fin de la guerra a indemnizaciones y garantías "firmes" de EEUU e Israel

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha condicionado el fin del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva de Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, al reconocimiento de los derechos "legítimos" del país, el pago de "indemnizaciones" y el ofrecimiento de "garantías "firmes" contra futuros ataques.

"La única forma de poner fin a esta guerra, desencadenada por el régimen sionista y Estados Unidos, es reconocer los derechos legítimos de Irán, el pago de indemnizaciones y garantías internacionales firmes contra futuras agresiones", ha defendido en redes sociales.

Pezeshkian ha reafirmado en la misma publicación el "compromiso" de Teherán con la paz en la región, un mensaje que ha trasladado a Pakistán y Rusia.

Estas palabras se producen después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, haya trasladado a su homólogo iraní el apoyo de Moscú a una rápida resolución del conflicto, insistiendo en "la vía política" para poner fin a la guerra desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

La conversación telefónica entre ambos mandatarios llega en todo caso después de que Putin tuviera un contacto este lunes con su par estadounidense, Donald Trump, en el que puso sobre la mesa distintas opciones para acabar con la guerra en Irán.