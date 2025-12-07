Irán confirma que cerca de 50 iraníes serán repatriados en los próximos días desde EEUU

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (archivo) - Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha anunciado este domingo que alrededor de 50 iraníes serán repatriados en los próximos días desde Estados Unidos, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Washington y sus campañas de deportación hacia países de origen e incluso terceros países.

"En los próximos días, alrededor de 55 iraníes volverán al país", ha dicho durante una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, quien ha afirmado que estas personas "han expresado su deseo de volver a la patria", tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

"Los iraníes que han regresado desde Estados Unidos lo han hecho aparentemente por razones legales y por violar las leyes migratorias", ha resaltado, antes de denunciar que "la presión y el acoso contra migrantes en Estados Unidos se ha intensificado". Este será el segundo grupo de deportados a Irán desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en enero.