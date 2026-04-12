Irán constata más de 3.300 muertos desde el comienzo de los ataques de EEUU e Israel

Trabajadores de la Media Luna Roja de Irán efectúan tareas de rescate tras un bombardeo israelí sobre Teherán - Europa Press/Contacto/Ircs

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han elevado este domingo a más de 3.300 los muertos desde el comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país el pasado 28 de febrero.

La Organización de Medicina Forense de Irán ha identificado ya a 3.375 fallecidos, entre 2.875 hombres y 496 mujeres.

La agencia iraní no distingue entre caídos en combate y víctimas civiles, pero organizaciones no gubernamentales como Activistas por Derechos Humanos en Irán (HRANA) estimaban a mediados de semana que los fallecidos están repartiendo aproximadamente por igual entre ambos segmentos de población.

HRANA, en su último balance actualizado hasta el miércoles, cifra los fallecidos en 3.636, de ellos 1.701 civiles, contando al menos a 254 niños. La ONG anunció al mismo tiempo que se trataría de su último recuento debido al "cambio en la situación sobre el terreno y la incertidumbre sobre si el alto el fuego se mantendrá o fracasará".