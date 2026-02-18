Irán convoca al embajador de Alemania para protestar por "actividades antiiraníes" en el país europeo

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha convocado al embajador de Alemania en Teherán, Axel Dittmann, para protestar por "actividades antiiraníes" en el país europeo y las posiciones "destructivas" adoptadas por políticos alemanes hacia las autoridades iraníes, sin que Berlín se haya pronunciado por ahora sobre esta decisión.

El Ministerio de Exteriores iraní ha afirmado que Dittmann fue convocado el martes por las "posiciones destructivas e ilegales" de Alemania hacia Teherán, incluidas "las acciones y movimientos antiiraníes" en el país, entre ellos "acoger y apoyar a elementos y grupos terroristas y violentos".

"Estas acciones entran en conflicto con los principios fundamentales del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas y generan responsabilidades internacionales para el Gobierno iraní", ha afirmado, trasladando una "protesta firme" a Berlín, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

La convocatoria del embajador alemán ha llegado después de que cerca de 250.000 personas se manifestaran el sábado en Múnich para protestar por la represión de la reciente oleada de protestas por la crisis económica en Irán, tras lo que varios políticos alemanes expresaron su apoyo a los concentrados, algunos de los cuales respaldaron a Reza Pahlavi, hijo del sah derrocado en la Revolución Islámica de 1979.

El propio Pahlavi, de 65 años, se dirigió a los presentes y reafirmó su deseo de encabezar Irán una vez tenga lugar una transición, en medio de sus esfuerzos para presentarse como una opción viable, a pesar de las dudas existentes sobre los apoyos con los que pueda contar a nivel interno en Irán, donde no es una figura popular.

Las autoridades de Irán anunciaron el viernes la creación de una comisión de investigación sobre las últimas protestas contra la crisis económica, después de cifrar en más de 3.000 los muertos en estos incidentes, una cifra que una ONG con sede en Estados Unidos ha situado en más de 7.000 fallecidos.

El Gobierno iraní ha denunciado en numerosas ocasiones la presencia de "terroristas" respaldados por Estados Unidos e Israel en las protestas con el objetivo de perpetrar ataques y elevar el número de víctimas para que el presidente estadounidense, Donald Trump, pudiera materializar su amenaza de lanzar un ataque contra el país.